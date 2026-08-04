O Miura marcou o arranque da Lamborghini em 1966 como fabricante de superdesportivos, depois de largos anos a produzir respeitáveis tractores agrícolas, através da Lamborghini Trattori, actividade iniciada em 1948. Ferruccio Lamborghini, o fundador, sempre adorou desportivos e era um bom cliente da Ferrari, sendo dono, entre outros, de um 250GT. Mas, aborrecido com os constantes problemas de embraiagem, abordou um dia Enzo Ferrari e propôs-lhe uma solução para o problema, oferta que não só foi imediatamente recusada, como ainda motivou um conselho do fundador da Ferrari em forma de insulto, quando mandou Ferruccio continuar a fabricar tractores.

Decidido a provar a Enzo que conseguia fabricar desportivos melhores que a Ferrari ou, pelo menos, sem problemas de embraiagem, Ferruccio produziu o 350GT em 1964, o seu primeiro desportivo. Mas o modelo que colocou a Lamborghini no mapa surgiu em 1966 na forma do elegante Miura que, ao contrário do primeiro automóvel da marca, montava o motor em posição central traseira. O Miura P400, animado por um motor 3.9 V12 atmosférico que debitava 345 cv (o Miura P400 SV foi proposto mais tarde já com 385 cv) granjeou, desde logo, grande admiração e respeito junto dos apreciadores de desportivos com raça.

Só vão ser produzidas 99 unidades do Revuelto Miura 60º Homage 3 fotos

Agora, 60 anos depois, a marca italiana decidiu homenagear o saudoso Miura, produzindo uma versão especial do Revuelto — actualmente o seu modelo mais potente e dispendioso — que denominou Revuelto Miura 60º Homage. Com uma produção limitada a apenas 99 unidades, os modelos construídos para celebrar esta efeméride usufruem ainda da atenção da Ad Personam, o departamento de personalização do construtor, para tornar cada um destes Revuelto Miura num exemplar único e de acordo com o gosto do cliente.

Se o Miura P400 SV impressionava pelos 385 cv e os 290 km/h de velocidade máxima, o Revuelto Miura 60º Homage não lhe fica atrás em nada. Mantém um motor V12 atmosférico, mas a cilindrada subiu de 3929 cc para 6498 cc, o que associado a 60 anos de evolução tecnológica explica que agora debite 825 cv. E, para elevar ainda mais a fasquia, o Revuelto recorre a três motores eléctricos com 150 cv (alimentados por bateria com 3,8 kWh), um acoplado ao V12 e os restantes dois montados no eixo dianteiro, cada um ligado à sua roda anterior para assegurar tracção integral. O Revuelto é, pois, um PHEV que anuncia 1016 cv e supera os 100 km/h em 2,5 segundos, atingindo 350 km/h de velocidade máxima.