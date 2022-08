A Agência Europeia do Medicamento (EMA) pode vir a aprovar no outono uma vacina para a Covid-19 do laboratório Pfizer contra as linhagens BA.4 e BA.5 da variante Ómicron do coronavírus SARS-CoV-2.

A EMA espera receber um pedido [de aprovação] para a vacina adaptada à BA.4/5 desenvolvida por Pfizer/BioNTech que será avaliado para uma potencial aprovação rápida no outono”, indicou esta quarta-feira um porta-voz do regulador europeu citado pela agência noticiosa AFP.

A EMA iniciou na segunda-feira a avaliação de uma versão da vacina para a Covid-19 do consórcio Pfizer/BioNTech adaptada a estas linhagens da Ómicron, que, apesar de mais benignas, são mais transmissíveis.

Em Portugal, a linhagem BA.5 da variante Ómicron é dominante.

Antes, em julho, tanto a farmacêutica Pfizer como a biotecnológica Moderna apresentaram à EMA um pedido de autorização para uma vacina adaptada à linhagem BA.1 da Ómicron, que poderá ser aprovado em setembro.

Em Portugal, a circulação desta linhagem é residual, segundo o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge.