(Em atualização)

A subida dos salários continuou a não ser suficiente no segundo trimestre do ano para compensar a inflação. Como resultado, os salários sofreram cortes reais, em termos médios, de 4,6%, segundo dados divulgados esta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

No destaque divulgado, o INE revela que a remuneração bruta total mensal média por trabalhador subiu 3,1% no trimestre terminado em junho, face ao mesmo período de 2021, para 1.439 euros (tanto a componente regular como a base cresceram 2,5%). Mas com o efeito da inflação, houve um corte de 4,6% (ambas as componentes caíram 5,1%). Estes números têm em conta 4,4 milhões de trabalhadores do público e do privado.

Para calcular o efeito da inflação, o INE tem em conta uma variação do índice de preços no consumidor de 8% no segundo trimestre.

A tendência de perda já vem de trás. No primeiro trimestre do ano, a remuneração bruta média mensal por trabalhador tinha subido 2,2%, para 1.258 euros, mas em termos reais, ou seja, com o impacto da inflação, caiu 2%.

Em junho deste ano, em relação ao mesmo período do ano anterior, o maior aumento da remuneração total foi nas atividades de eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio, e o menor nas atividades de administração pública e defesa, Segurança Social obrigatória (0,1%) e nas atividades de saúde humana e apoio social (0,8%).