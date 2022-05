Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Os impactos da escalada da inflação nos salários são já visíveis nos dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) referentes ao primeiro trimestre do ano: a remuneração bruta total média caiu 2% face ao mesmo período do ano anterior, em termos reais (isto é, descontando a inflação).

Já se tivermos em conta o salário base ou a componente regular (por exemplo, prémios e diuturnidades), a queda dos salários foi superior, de 2,5%. “Em termos reais, tendo como referência a variação do Índice de Preços do Consumidor, a remuneração bruta total média diminuiu 2,0% e tanto a regular como a base diminuíram 2,5%. Estes resultados abrangem 4,3 milhões de postos de trabalho, correspondentes a beneficiários da Segurança Social e a subscritores da Caixa Geral de Aposentações”, indica o INE, num destaque sobre salários divulgado esta quinta-feira.

Para chegar a estes cálculos, o INE tem em consideração uma inflação de 4,3% no trimestre terminado em março, um valor que deverá subir nos próximos meses (aliás, em relação a abril, o instituto confirmou uma aceleração da inflação para 7,2%).

Se não se tiver esse impacto em conta, ou seja, em termos nominais, a remuneração bruta total mensal média subiu 2,2% (para 1.258 euros), enquanto a remuneração brutal regular mensal média, que exclui os subsídios de férias e de Natal e é mais sazonal, aumentou 1,7% (para 1.127 euros) e a remuneração bruta base mensal média cresceu 1,6% (para 1.058 euros). Tirando o primeiro caso, em que a variação é igual à observada no final do último trimestre de 2021, nos dois outros casos o ritmo de crescimento foi inferior.

Grandes empresas viram salários recuar

Segundo os dados do INE, a remuneração total variou entre 816 euros nas atividades da “agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca” e 2.715 euros nas “atividades financeiras e de seguros”. Em relação a março de 2021, o maior aumento da remuneração total deu-se nas “atividades imobiliárias” (mais 6,4%), seguido da agricultura (5,8%).

Já as diminuições mais significativas foram nos “transportes e armazenagem” (menos 0,6%) e “eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio” (menos 16,3%). Quanto a este último setor, o INE explica que a evolução se deve ao facto de, em fevereiro de 2021, se ter observado “um pico de remunerações não regulares (como o subsídio de férias) que não se observou em 2022”.

A dimensão da empresa também é um fator importante no nível dos salários, que varia entre 865 euros nas empresas com um a quatro trabalhadores e 1.515 euros nas que têm entre 250 e 499 funcionários. Mas foram as empresas mais pequenas que mais viram os salários subir (6,2%, o que compara com 4,8% nas que têm entre 5 e 9 funcionários). Já as grandes empresas (com 500 e mais trabalhadores) viram mesmo a remuneração total recuar 0,6%.

Na função pública, a subida em termos nominais foi menor (0,8% para 1.667 euros) do que no privado (3% para 1.173 euros). “As diferenças nos níveis remuneratórios médios entre o setor das AP [administrações públicas] e o setor privado refletem, entre outras, diferenças no tipo de trabalho realizado e nas qualificações dos trabalhadores que os integram. Com efeito, verifica-se que os trabalhadores do setor das AP têm, em média, níveis de escolaridade mais elevados”, nota o INE.