O Arouca comunicou esta sexta-feira a rescisão amigável de contrato com o guarda-redes brasileiro Fernando Castro, ao fim de duas épocas de ligação e 15 jogos ao serviço do emblema da I Liga portuguesa de futebol.

As contratações de Ignacio de Arruabarrena e João Valido esta temporada acabaram por fechar a porta ao guardião de 25 anos no plantel do Arouca, que conta ainda com o lituano Emilijus Zubas como opção.

A formação de Armando Evangelista deu o pontapé de saída oficial na época na semana passada com uma derrota no terreno do Benfica, por 4-0, e o cartão vermelho visto por Mateus Quaresma deixa o lateral suspenso para a receção ao Gil Vicente, na segunda-feira, às 18h00.