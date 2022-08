A Comissão Europeia anunciou esta sexta-feira estar a monitorizar, através de mapas de satélite, o incêndio que deflagrou no concelho da Covilhã e se alastrou para Manteigas, Gouveia, Guarda e Celorico da Beira, quando Portugal está sob “perigo extremo“.

“A nossa equipa de mapeamento rápido entregou o seu primeiro produto de delineação [mapa] para o incêndio da Covilhã, em Portugal”, informa o Programa de Observação da Terra da União Europeia (Copernicus), da Comissão Europeia, numa publicação na sua conta oficial na rede social Twitter.

#EMSR617 #IRCovilhã

Our #RapidMappingTeam delivered its 1st Delineation Product for the Covilhã ???????? #wildfire

As of 11 August at 11:50 UTC, 7,287 ha had burnt in the designated Area of Interest

We are working on a wider area as the flames have progressed to the North

Updates???? pic.twitter.com/rTIplzqJrW

— Copernicus EMS (@CopernicusEMS) August 12, 2022