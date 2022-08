Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Para os que que estimam a solidão e o risco, os livros sempre fizeram parte dos verões, das férias, da modorra, do tédio das tardes quentes. Companhia de sofás, lençóis frescos, espreguiçadeiras, toalhas estendidas na praia, do silêncio que deslizava como as paisagens pelas janelas dos comboios ou dos autocarros, os livros eram uma viagem para outros mundos possíveis. A maior parte dos livros que lembramos com mais nostalgia foram precisamente os que lemos durante as férias de verão

Para os leitores, o tempo livre das férias estivais não tem que ser sinónimo de consumir museus, monumentos ou bolas de Berlim. As férias são sinónimo de disponibilidade mental, tranquilidade para a aventura de um livro. A grande delícia de umas ferias de verão pode ter a leitura dos 7 volumes do romance de Proust, ou a obra completa de Rimbaud, ou mesmo as sagas islandesas. Porque não? Tudo se tornará memória e aí os que viajaram nos livros talvez tenham feito um caminho mais inolvidável.

Há, no tempo estival, um convite a ir pelas cidades visíveis ou invisíveis, sejam as de Italo Calvino, sejam nas de João Miguel Fernandes Jorge, as de Kaváfis, as de Louise Glück, onde o passado e o presente se encontram. Recusando a ideia de turismo mas sublinhando a ideia de viagem fincamos melhor os pés no chão, no esplendor na relva, na areia quente, no restolho crespo. Por isso muitas das obras que sugerimos neste artigo têm a Natureza como grande tema.

Tendo recebido o cognome de “silly season”, os meses de verão tornaram-se um período do ano em que parece ser obrigatório não pensar, logo deixar os livros, os filmes, as recordações, as melancolias fechadas na gaveta. Felizmente há ainda muita gente que não deixa que “a banalidade se arrogue no direito de exclusividade”, como escreveu Silvina Rodrigues Lopes, precisamente a defender uma Cultura que não seja “uma indústria”, uma literatura que não esteja domesticada pelos “públicos-alvo” e uma poesia que seja para ser lida na sua integridade e não cortada em versos que circulam depois pelas redes sociais, para que leitores preguiçosos possam passar por eruditos.

