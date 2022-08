A Coreia do Norte criticou hoje o secretário-geral da ONU, descrevendo como “palavras perigosas” o apoio de António Guterres à desnuclearização completa da península coreana, durante uma visita ao Sul.

O ministro-adjunto dos Negócios Estrangeiros norte-coreano, Kim Son Gyong, acusou o líder da ONU de mostrar “simpatia” pelo que chamou de políticas hostis dos Estados Unidos, país que há muito defende o desarmamento de Pyongyang.

Só posso expressar o meu profundo pesar pelas observações do secretário-geral da ONU, que são extremamente carentes de imparcialidade e justiça”, disse Kim, num comunicado divulgado pela agência oficial norte-coreana KCNA.

O ministro-adjunto dos Negócios Estrangeiros defendeu que a “desnuclearização completa, verificável e irreversível” da Coreia do Norte seria “um ataque à soberania” do país.

Aconselhamos o secretário-geral Guterres a ter cuidado ao proferir palavras e ações tão perigosas”, disse Kim, comparando as observações do português com “gasolina atirada às chamas”.