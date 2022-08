Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

À terceira foi mesmo de vez: como o Observador tinha revelado esta segunda-feira, o Wolverhampton ia formalizar uma nova oferta pela contratação do médio Matheus Nunes depois de uma recusa inicial ainda nas primeiras semanas de mercado. Formalizou, deixou as garantias e formas de pagamento e o negócio já está nesta fase fechado, faltando apenas saber se o jogador poderá viajar já esta terça-feira para Inglaterra no sentido de cumprir todos os habituais exames médicos antes de ser apresentado oficialmente.

Como o Observador referira, esta proposta agora aceite por Frederico Varandas, presidente do Sporting, é de 45 milhões de euros fixos mais cinco milhões de variáveis. Assim, iguala aquilo que o PSG pagou no total pelo empréstimo e pela opção de compra de Nuno Mendes entre 2021 e 2022, sendo apenas superado pelo valor investido pelo Manchester United em Bruno Fernandes no mercado de janeiro de 2020.

De recordar que, após a vitória por 3-0 frente ao Rio Ave com um (grande) golo de Matheus Nunes, Rúben Amorim, treinador dos leões, tinha manifestado a sua satisfação que davam conta da recusa da proposta que tinha sido apresentada pelos hammers. “Hoje em dia já ninguém contrata ninguém por marcar golos. Ele tem a qualidade dele. É de realçar as palavras do treinador do West Ham, que disse que ele recusou. Para mim, esse é o maior sinal para o Sporting. Houve fases em que os jogadores do Sporting queriam sair e agora têm propostas que lhes mudam a vida e querem ficar. Demonstra que os jogadores estão cá, que gostam daquilo que estamos a fazer e que abdicam de outras coisas para estar junto a nós”, disse.

Segundo apurou o Observador, o Sporting vai agora ao mercado e não deverá chegar apenas um mas sim dois reforços ao plantel comandado por Rúben Amorim: um médio com características semelhantes às de Matheus Nunes e um avançado. Existem vários nomes referenciados há muito em Alvalade, até porque a possibilidade de saída do internacional português esteve sempre em cima da mesa.