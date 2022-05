Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O PSG ainda não sabe propriamente muito em relação à próxima temporada. Não sabe quem será o técnico principal, não sabe quem ficará como diretor desportivo, não sabe quem conseguirá ou não colocar com sucesso no mercado. No entanto, e entre tantas dúvidas, havia uma certeza: Nuno Mendes era para ficar no plantel. E a oficialização do acordo, que teria de ser feita até final de maio, já está garantida.

O campeão francês vai acionar a cláusula de opção no valor de 38 milhões de euros, a que se juntam os sete milhões de taxa de empréstimo que foram pagos no início da última temporada. Contas feitas, o lateral que jogou pouco mais de um em Alvalade com um total de 47 jogos rendeu 45 milhões de euros, tornando-se assim a segunda maior venda de sempre do clube leonino apenas atrás de Bruno Fernandes.

