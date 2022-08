Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A cobiça de clubes ingleses por Matheus Nunes não era propriamente nova mas ganhou outra expressão este verão. Primeiro foi o Wolverhampton a apresentar uma proposta, com números que poderiam chegar aos 45 milhões de euros, mas que acabou por ser recusada pelo jogador. Depois foi o West Ham a avançar com uma oferta de 30 milhões de euros mais cinco por objetivos que foi também rejeitada pelo médio – e foi o próprio treinador David Moyes a revelar essa mesma vontade. À terceira pode mesmo ser de vez, com o Wolverhampton a voltar à carga pelo internacional português com uma proposta mais alta.

De acordo com informações recolhidas pelo Observador, o clube inglês orientado pelo português Bruno Lage está próximo de formalizar uma oferta de 45 milhões de euros fixos mais cinco de variáveis por Matheus Nunes, sendo que podem nesta altura haver condições para o negócio avançar antes ou depois do próximo jogo do Sporting no Campeonato, num clássico no Dragão frente ao FC Porto no sábado.

De recordar que, após a vitória por 3-0 frente ao Rio Ave com um (grande) golo de Matheus Nunes, Rúben Amorim, treinador dos leões, tinha manifestado a sua satisfação que davam conta da recusa da proposta que tinha sido apresentada pelos hammers. “Hoje em dia já ninguém contrata ninguém por marcar golos. Ele tem a qualidade dele. É de realçar as palavras do treinador do West Ham, que disse que ele recusou. Para mim, esse é o maior sinal para o Sporting. Houve fases em que os jogadores do Sporting queriam sair e agora têm propostas que lhes mudam a vida e querem ficar. Demonstra que os jogadores estão cá, que gostam daquilo que estamos a fazer e que abdicam de outras coisas para estar junto a nós”, disse.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Caso a proposta seja aceite, o Sporting terá duas semanas ou menos para ativar o plano já preparado se Matheus Nunes viesse a sair mesmo neste mercado, algo que nunca deixou de estar em cima da mesa pela informação que os responsáveis leoninos de que havia mais clubes ingleses a seguir o jogador. Em Braga estiveram presentes emissários do Manchester United e do Tottenham para observar o médio ao vivo, sendo que também o Liverpool tem o internacional português bem referenciado.