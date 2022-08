Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Paulo Futre foi este domingo internado devido a um problema cardíaco depois de se ter sentido mal no funeral da mãe. A informação está a ser avançada pelo jornal Record e pela Sport Tv.

O antigo jogador, de 56 anos, foi primeiro assistido no hospital do Barreiro e posteriormente transferido para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa — onde será submetido a exames, nomeadamente a um cateterismo.

A mãe de Paulo Futre morreu no dia 17 de agosto e, na altura, o antigo internacional português despediu-se dela nas redes sociais com a seguinte mensagem: “Até sempre minha querida mãe, descansa em paz”.

“A vida pregou uma partida ao Paulo Futre”, diz Pedro Proença

O presidente da Liga portuguesa deixou uma mensagem de força para Paulo Futre nas redes sociais. Pedro Proença escreveu que “a vida pregou uma partida” ao antigo jogador, que descreve como sendo um dos melhores da história do futebol português.

“Foi com bastante apreensão que soubemos do estado de saúde do nosso Paulo”, lê-se também na publicação feita este domingo no Instagram.

“Em meu nome e em nome da Liga Portugal, envio um grande abraço de força ao Paulo, com a certeza absoluta que irá fintar esta partida do destino com a mesma alegria com que ultrapassava os adversários no relvado. Força, Paulinho!”, disse ainda Pedro Proença.