Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Novo Banco exige receber juros de mora pelo atraso no recebimento de uma parte da injeção devida pelo Fundo de Resolução em 2021. Em causa estão cerca de cinco milhões de euros (4,9 milhões de euros) pelo atraso de seis meses no pagamento de 112 milhões de euros dos 429 milhões de euros autorizados pelo Governo no ano passado. O banco apresentou em fevereiro deste ano um requerimento na Câmara do Comércio Internacional para acrescentar aos vários litígios em análise um pedido para que lhe fosse reconhecido o o direito a receber juros de mora no montante de 4,9 milhões de euros.

De acordo com o relatório e contas do ano passado do Fundo de Resolução, divulgado esta segunda-feira, o Novo Banco reclama também “receber uma indemnização, de montante não quantificado, por prejuízos alegadamente causados pelo facto de o montante de 112 milhões de euros (…) ter sido pago apenas em dezembro de 2021”. E não em maio/junho como decorre do contrato assinado em 2017 entre o Estado, o Fundo de Resolução e o acionista privado que comprou 75% do Novo Banco.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.