Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Novo Banco e outros bancos portugueses vão vender a fundos de investimento geridos pelo Davidson Kemper Capital Management LP participações nos fundos de reestruturação da ECS Capital, o que permitirá melhorar o rácio de capital do banco em 25 pontos-base.

Num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), esta terça-feira, o Novo Banco informa “que, juntamente com outros vendedores, foi assinado um contrato de compra e venda e outros acordos com fundos de investimentos geridos por Davidson Kempner Capital Management LP”, relacionados com a venda de participações no “Fundo Recuperação Turismo, Fundo de Capital de Risco (“FRT”) e FLIT – PTREL, SICAV-SIF, S.C.A. (“FLIT”), bem como alguns outros ativos atualmente detidos por Fundo Recuperação (“FCR”), também denominado por project crow“.

O Jornal Económico tinha noticiado, na semana passada, que os bancos (Caixa Geral de Depósitos, BCP, Novo Banco, Santander e Oitante) fecharam acordo para a venda dos fundos da ECS por 850 milhões de euros.

A transação, agora confirmada pelo Novo Banco, ficará concluída no último trimestre deste ano. Terá um impacto esperado “neutro” no resultado líquido de 2022, segundo o banco, mas “a redução da exposição [dos fundos] no balanço deverá repercutir-se num aumento” de 25 pontos-base dos rácios de capital do banco.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Em dezembro do ano passado, o Novo Banco tinha uma exposição aos fundos de reestruturação de 524 milhões de euros, “com o perímetro desta transação a compreender cerca de 40% da exposição do Banco aos Fundos de Reestruturação”.

O banco acredita que tanto esta transação como “outras medidas celebradas” no terceiro trimestre deste ano, até à data, “para acelerar o desinvestimento de ativos não-core, deverão repercutir-se num aumento” de 65 pontos-base nos rácios de capital do banco “versus rácios reportados a junho de 2022”.

A venda da sede na Avenida da Liberdade já tinha somado 40 pontos-base ao rácio de capital, que aumenta agora mais 25 pontos com a venda dos fundos de reestruturação. O que significa que ao valor reportado a junho, de 11,8% de rácio de capital (CET1), o Novo Banco soma 65 pontos-base, o que coloca o rácio acima dos 12%. O mecanismo de capital contingente é chamado, contratualmente, a cobrir o rácio de capital se este estiver abaixo dos 12%.