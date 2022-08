Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Os semáforos voltam a apagar, os motores voltam a ouvir-se, as garagens voltam a ser um verdadeiro circo. Depois de um mês de paragem para férias de verão, a Fórmula 1 regressava este fim de semana com o Grande Prémio da Bélgica e uma segunda metade de temporada em que Max Verstappen vai procurar carimbar o bicampeonato mundial.

Na sexta-feira, no primeiro dia de treinos livres, Carlos Sainz foi o mais rápido na sessão inaugural, com Max Verstappen a registar o melhor tempo da segunda. Ainda assim, o piloto da Red Bull já sabia que não poderia competir pela pole-position: em conjunto com Charles Leclerc, Esteban Ocon, Lando Norris, Valtteri Bottas e Mick Schumacher, o neerlandês era um de seis pilotos que sofriam penalizações em Spa-Francorchamps devido a alterações de componentes tanto no motor como na parte elétrica dos carros. Assim, era cada vez mais provável que a qualificação fosse discutida entre o Ferrari de Sainz, o Red Bull de Pérez e os Mercedes de Lewis Hamilton e George Russell.

Contudo, os pilotos britânicos não foram dos mais rápidos nem na sexta-feira nem já este sábado, numa terceira sessão de treinos em que Sergio Pérez liderou. “Não estamos a ser muito rápidos e não sei porquê. Não sei mesmo. Estamos a tentar e a dar tudo o que temos. Podem ser os pneus, pode ser milhares de coisas. Não é desastroso mas também não estamos a conseguir competir. A equipa fez um ótimo trabalho para que não tivéssemos penalizações. Temos de analisar os dados e ver onde é que podemos chegar com este carro. Tenho esperança de que podemos dar a volta”, disse Hamilton ainda esta sexta-feira, após as duas sessões de treinos iniciais.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Assim, este sábado e já numa qualificação que arrancou ligeiramente atrasada devido a reparações na pista, depressa se percebeu que a chuva não seria protagonista apesar do ameaçador céu cinzento. Verstappen fez o melhor tempo da Q1, seguido de Sainz, Pérez e Leclerc, e Vettel, Latifi, Magnussen, Tsunoda e Bottas foram desde logo eliminados numa sessão em que a surpresa foi o sexto lugar de Alexander Albon. Leclerc respondeu na Q2, sendo mais rápido do que os dois Red Bull, e Ricciardo, Gasly, Zhou, Stroll e Schumacher não alcançaram a derradeira ronda de qualificação, com Albon a mostrar-se novamente para ficar dentro dos apurados para a Q3 pela primeira vez esta temporada.

Na Q3, finalmente, Verstappen recuperou a liderança dos tempos, seguido de Sainz, Pérez e Leclerc, mas foi preciso fazer as contas a todas as penalizações para encontrar o primeiro vencedor do fim de semana. Assim, depois de concluído todo o tetris necessário, foi Carlos Sainz a resgatar a pole-position para a Ferrari, com Pérez a sair da segunda posição, seguindo-se Alonso, Hamilton e Russell e confirmando-se o fraco ritmo da Mercedes num dia em que já era garantido que Verstappen e Leclerc sairiam dos dois últimos lugares no Grande Prémio da Bélgica.