Da Áustria para o mundo, com duas passagens pela Madeira. A irreverente imperatriz Sissi em 40 curiosidades

O príncipe Rudolf, herdeiro do império austro-húngaro, morreu em 1889, aos 31 anos. Há duas teorias sobre o eu terá levado à sua morte precoce. Uma diz que terá sido assassinado. Outra aponta um pacto de suicídio com a amante, Mary Vetsera. A partir da morte do filho, Sissi passou a vestir apenas de negro.

Na véspera da partida de Sissi de Munique em direção à sua nova vida como imperatriz da Áustria, houve um baile de despedida no qual foi a protagonista. Na ocasião, usou um vestido com crinolina que criava uma ampla saia em balão, era branco com apontamentos em verde e, à volta da saia estava decorado com a frase “Oh my Lord, que lindo sonho”, repetidamente e em árabe. O vestido foi preservado e está uma réplica em exposição no Museu Sissi.

O vestido da coroação enquanto rainha da Hungria será um dos mais famosos de Sissi. Para a ocasião, em 1867, a imperatriz usou uma criação de Charles Frederick Worth, um inglês que ditava as regras da moda em Paris, é considerado o primeiro criador de alta-costura. Tinha como cliente principal a imperatriz Eugénia de França, mulher de Napoleão III, mas também tinha clientes em outras casas reais da Europa. Sissi era uma dessas famosas clientes e o seu vestido da coroação foi inspirado no traje tradicional húngaro. A exuberante peça tem uma ampla saia rodada branca com aplicações em renda e um corpete em veludo azul escuro com decote barco e uma decoração em pérolas no peito. Uma reconstrução deste vestido pode ser vista no Museu Sisi, em Viena.

O retrato que Franz Xaver Winterhalter pintou de Sissi será certamente o mais famoso da imperatriz. Mostra-a com 28 anos com um vestido de Charles Frederick Worth que usou no casamento do seu irmão Carlos Teodoro. O vestido branco com estrelas em diamante condiz com as estrelas joia que adornam o seu cabelo.

Sissi apenas deixava que alguns artistas a retratassem e, por isso, há poucas obras que mostrem a imperatriz.

As famosas estrelas joia com que Sissi adornava o cabelo foram uma encomenda à casa joalheira de Viena Köchert and Pioté. Das 27 estrelas em diamantes e pérolas que mandou fazer deu algumas às suas damas de companhia e as restantes ficaram para a sua família. A sua neta, a arquiduquesa Elisabeth (filha do príncipe Rudolf) usou as estrelas quando se casou, em 1902.

Nos terrenos do palácio de Schönbrunn, a imperatriz mantinha uma pequena quinta com vacas para assegurar produtos lácteos, essenciais na sua dieta.

Sissi tinha um extremo cuidado com o seu físico. Caminhava durante horas. Fazia muita ginástica e terá mandado instalar aparelhos para exercício físico em todos os seus palácios, algo pouco usual em alguém da sua classe naquela época.

Adorava montar a cavalo. Mas na década de 1880 teve de deixar a atividade por motivos de saúde.

Era admiradora do poeta alemão Heinrich Heine e ela própria começou a escrever poesia. Deixou escrito em testamento que os seus poemas só poderiam ser publicados 50 anos depois da sua morte.

A beleza da imperatriz era conhecida além fronteiras e a aparência era uma das suas grandes preocupações. Com o avançar da idade começou a usar véus e chapéus que escondessem o rosto e não permitissem ver que estava a envelhecer.

Todas as manhãs dedicava cerca de uma hora a vestir um dos seus justos corpetes. Durante anos manteve uma cintura de 45 cm e media 1,72 m de altura.

Sissi tinha uma longa cabeleira e, reza a lenda, dedicava cerca de três horas do seu dia a penteá-la.

A 10 de setembro de 1898 Sissi e a condessa húngara Irma Sztaray passeavam junto à margem do lago Léman, em Genebra, quando um homem chocou com ela e a atirou ao chão. A princípio parecia estar bem e, depois da confusão, levantou-se e apanhou o barco para Montreux. Já a bordo, desmaiou e então, ao desapertarem-lhe o casaco para que respirasse melhor, percebeu-se que sangrava. Havia sido apunhalada no peito com uma lâmina de 24 centímetros. Morreu no espaço de uma hora. O autor, Luigi Lucheniy considerava-e anarquista, foi condenado a prisão perpétua e acabou por se enforcar quando estava preso.

Sissi morreu com 60 anos e foi enterrada a 17 de setembro na Cripta Imperial, localizada por baixo da Igreja dos Capuchinos, em Viena. Francisco José viria a morrer em 1916 e foi o último imperador a ser sepultado nesta cripta.

A série da The Empress, da Netflix, não é a única produção deste ano que se inspira na vida da imperatriz Elisabeth. O filme “Corsage” foca-se no Natal de 1877, quando completa 40 anos e tem de lidar com o avançar da idade. Vicky Krieps veste a pele da imperatriz. Para trás, mais precisamente na década de 1950, a atriz Romy Schneider protagonizou Sissi no cinema numa trilogia de filmes que ficou muito famosa. “Sissi” (1955); “Sissi, a Jovem Imperatriz” (1956) e “Sissi e o Destino” (1957). Durante anos estes filmes foram clássicos obrigatórios da época natalícia na Alemanha.