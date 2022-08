Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Em atualização

A ministra da Saúde, Marta Temido, apresentou a demissão ao primeiro-ministro, António Costa que aceitou e já a comunicou ao Presidente da República. A informação foi avançada em comunicado, emitido já esta terça-feira de madrugada, pelo Ministério da Saúde.

“A ministra da Saúde, Marta Temido, apresentou hoje a sua demissão ao primeiro-ministro por entender que deixou de ter condições para se manter no cargo”, pode ler-se no comunicado.

O pedido foi aceite por António Costa que, dez minutos depois e também através de um comunicado enviado às redações, fez saber que “respeita a decisão e aceita o pedido, que já comunicou ao senhor Presidente da República”.

“O primeiro-ministro agradece todo o trabalho desenvolvido pela Dra. Marta Temido, muito em especial no período excecional do combate à pandemia da Covid-19”, escreve ainda o primeiro-ministro na nota onde garante que “o Governo prosseguirá as reformas em curso tendo em vista fortalecer o SNS e a melhoria dos cuidados de saúde prestados aos portugueses”.

A ministra tinha na sua dependência dois secretários de Estado, sendo o seu Adjunto o socialista António Lacerda Sales, que ocupa estas funções desde o Governo anterior. Na Secretaria de Estado da Saúde estava Maria de Fátima Fonseca — que nos últimos dois governos tinha sido já secretária de Estado da Administração e do Emprego Público e secretária de Estado da Inovação e da Modernização Administrativa.