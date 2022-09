A operação aérea ligando a Madeira a Nova Iorque, que tem início a 03 de novembro, vai realizar-se durante todo o ano, com a realização de um voo semanal, informou esta segunda-feira o governo regional.

A Associação de Promoção da Madeira e o Grupo SATA congratulam-se pelo lançamento da operação Madeira — Nova Iorque o ano inteiro, com o início no dia 03 de novembro de 2022″, lê-se na nota divulgada pela secretaria regional do Turismo e Cultura madeirense.

O documento indica que esta operação será assegurada pela Azores Airlines e conta com o apoio da Região, através da Associação de Promoção da Madeira, estando a ser preparadas ações promocionais conjuntas nos Estados Unidos da América, visando reforçar a implementação deste destino no mercado norte-americano

A companhia aérea açoriana vai realizar uma ligação semanal no inverno, com partida de Nova Iorque às quintas-feiras e regresso a partir da Madeira no dia seguinte.

A partir do verão de 2023 (que se inicia a 26 de março), a saída do aeroporto de Nova Iorque passa para a segunda-feira, com chegada à Madeira no dia seguinte, pelas 09h00. A ligação Madeira — Nova Iorque acontecerá às terças-feiras.

Este é um momento de grande satisfação para a Região Autónoma com a inovadora operação Madeira – Nova Iorque durante o ano inteiro”, diz o presidente da Associação de Promoção da Madeira e secretário regional do Turismo, citado na informação.

Eduardo Jesus complementa que “depois da realização, pela primeira vez, dos voos diretos entre a Madeira e o Aeroporto JFK, a partir de novembro de 2021, foram criadas as condições para ampliar as ligações continuamente de uma estação para a outra, o que é importante para quem quer viajar e para o mercado, pela confiança que transmite”.

Por seu turno, a diretora de marketing do Grupo SATA, Graça Silva, enfatiza “a possibilidade de dar continuidade ao trabalho desenvolvido ao longo dos últimos anos com a Região Autónoma da Madeira, com a oferta de ligações aéreas ao longo de todo o ano”.

Esta política permite “consolidar a posição junto de um mercado que tem um enorme potencial e colaborar no desenvolvimento de um destino extraordinário”

“Assim, é com muito prazer que anunciamos a extensão desta operação ao ano inteiro, que se consolida após dois anos de trabalho conjunto. Certos da importância deste voo, espera-nos um período de trabalho que, cremos, será fértil em realizações”, reforça.

Segundo a mesma nota, a primeira ligação direta Madeira —Nova Iorque, no último Inverno, iniciou-se a 29 de novembro 2021 e prolongou-se até 24 de maio de 2022, tendo sido realizadas 19 frequências e transportados 4.041 passageiros no total