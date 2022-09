Portugal continua a não controlar devidamente a atividade dos deputados, procuradores e juízes e ainda não conseguiu cumprir todas as recomendações saídas de um relatório do GRECO (Grupo de Estados Contra a Corrupção) tornado público em 2016. Seis anos depois, apenas três das 15 recomendações feitas por este organismo europeu foram implementadas satisfatoriamente ou tratadas de forma satisfatória, enquanto 10 permanecem apenas parcialmente implementadas e duas não foram sequer postas em prática.

São estas as conclusões do Segundo Relatório de Conformidade feito pelos relatores do GRECO — depois do Quarto Ciclo de Avaliação da Prevenção da Corrupção em relação aos deputados, juízes e procuradores —, divulgado esta terça-feira. “Portugal fez apenas pequenos progressos em relação ao cumprimento das recomendações consideradas não implementadas ou parcialmente implementadas” no último relatório, adverte este organismo do Conselho da Europa nas conclusões de um documento de 15 páginas elaborado a 17 de junho, com algumas conclusões então divulgadas, e só depois traduzido para português e agora publicado.

