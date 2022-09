Melhor, melhor e melhor. A Liga de andebol tem vindo a cavar um fosso maior entre “grandes” e restantes conjuntos, com a última época a dividir títulos por todos entre Campeonato e Supertaça para o FC Porto, Taça de Portugal para o Sporting e uma histórica Liga Europeia para o Benfica. Ainda assim, todos querem mais e foi nesse sentido também que os plantéis foram construídos para a nova temporada sendo que, num plano meramente teórico (depois acaba por estar tudo relacionado com a capacidade de adaptação a todo o coletivo), todos chegavam a 2022/23 mais fortes do que na época anterior. E o primeiro teste chegava este fim de semana em Serpa, com a discussão da Supertaça a começar com um clássico nas meias.

“Falamos de duas das três equipas mais fortes do Campeonato. Temos ganho títulos mas somos uma equipa que quer sempre mais do que aquilo que tem feito e sentimos que vamos enfrentar um adversário difícil, com qualidade. Pelo que somos e pelo que queremos, vamos com vontade de querer ainda mais. FC Porto recordista de troféus? São apenas números. A nossa motivação condiz com a exigência máxima. O facto de jogarmos no FC Porto faz com que a exigência seja diária e com que joguemos sempre ao mais alto nível. Gostamos de ganhar, queremos aumentar ainda mais o palmarés o nosso palmarés”, tinha referido Rui Silva, central internacional e capitão de equipa dos azuis e brancos, na antevisão do jogo.

“A equipa está bem, com expectativas altas e com muita vontade de começar com esta Supertaça. Vai ser complicado porque jogamos com o FC Porto, que é o atual campeão e detentor da prova. Sabemos que é um adversário muito forte, que se reforçou muito bem, mas também nos reforçámos bem, apesar de termos perdido jogadores importantes. A Supertaça chega numa fase muito prematura. Todos estamos ainda a preparar as equipas, a adaptar os jogadores novos. É um troféu mas não penso no impacto que terá depois na temporada”, salientara também Chema Rodríguez, treinador dos encarnados.

Nos últimos oito encontro entre ambos, o Benfica conseguira apenas um triunfo mas essa vitória acabou por ser uma espécie de marco em termos nacionais, tendo em conta a longa série sem derrotas na Liga que o FC Porto levava até esse desaire no Pavilhão da Luz. E essa premissa acabou mesmo por confirmar-se num jogo de emoções fortes, com os encarnados a ganharem após dois prolongamentos por 3-7-36 para uma final onde irá agora defrontar o vencedor do jogo entre o Belenenses e o Sporting.

Em atualização