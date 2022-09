Depois de um jogo de loucos, o regresso ao normal. Dias após a receção ao FC Porto, num encontro da Liga dos Campeões que teve três golos nos descontos e que caiu para os espanhóis aos 90+11′, o Atl. Madrid voltava à base e defrontava o Celta Vigo no Wanda Metropolitano. E Diego Simeone não tinha qualquer problema em fazer poupanças antes da visita a Leverkusen na próxima semana.

Koke, João Félix, Marcos Llorente e Saúl começavam todos no banco, com Lemar, De Paul, Kondogbia e Correa a saltarem para o onze inicial. Oblak, guarda-redes que estava lesionado há pouco tempo mas que fez os 90 minutos contra o FC Porto, nem sequer fazia parte da ficha de jogo e era substituído por Grbic. Do outro lado, numa equipa de Eduardo Coudet que tem em Iago Aspas a sua grande referência, o ex-Benfica Franco Cervi e o ex-FC Porto Marchesín eram ambos titulares.

????¿Porra para hoy????? ⚽Atleti __ – __ Celta ????Goleador(es): __ pic.twitter.com/ODgjdnfDgO — Atlético de Madrid (@Atleti) September 10, 2022

A titularidade de Correa, porém, surgia numa semana em que Simeone foi criticado por ter lançado o argentino na segunda parte do encontro com o FC Porto, retirando João Félix de campo quando o português estava a ser o elemento mais perigoso dos colchoneros. O técnico foi mesmo assobiado pelos adeptos quando Correa entrou — mas pouco ou nada se importou com isso. “Assobios? Não me espanta. O João é importante mas o Correa também. É preciso não esquecer que fomos campeões com o Correa a titular”, atirou Simeone, que voltava então a sublinhar a importância do avançado ao colocá-lo no onze contra o Celta Vigo.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

E Correa correspondeu. Ainda dentro dos primeiros 10 minutos, na conclusão de um desenho ofensivo perfeito do Atl. Madrid, De Paul apareceu tombado na direita do ataque e assistiu o argentino na perfeição, com Correa a atirar de primeira à saída de Marchesín para abrir o marcador (9′). Simeone trocou Lemar por Koke ao intervalo e o experiente médio entrou para fazer estragos: deixou a bola redondinha, mesmo à entrada da grande área, para De Paul atirar em jeito e aumentar a vantagem (50′).

Griezmann entrou ao minuto 63, tal como tem acontecido em todas as partidas desde o início da temporada, e fê-lo acompanhado por João Félix para substituir Morata e Correa. Já dentro dos últimos 25 minutos, Carrasco ainda teve tempo para agitar novamente o resultado com um golo sensacional, arrancando do meio-campo com a bola controlada para marcar já na grande área (66′).

Gabriel Veiga ainda reduziu a desvantagem do Celta Vigo com assistência de Aspas (71′) e Unai Núñez fez autogolo (82′) e a vitória já não fugiu ao Atl. Madrid (4-1), que leva já quatro jogos consecutivos sem perder e está agora a três pontos do Barcelona e a dois do Real Madrid, sendo que os merengues só recebem o Maiorca este domingo. Simeone tinha avisado e cumpriu: este Atlético também mexe com Correa.