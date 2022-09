O protocolo para a presença de chefes de Estado — e políticos — dos vários países nas cerimónias fúnebres da Rainha Isabel II é tão restrito que prevê apenas a presença de um chefe de Estado e respetivo cônjuge ou companheiro/a na cerimónia. As habituais imagens de presidentes a chegar de helicóptero ou em jatos privados também serão difíceis de conseguir já que estão proibidas as deslocações de helicóptero e desaconselhados os voos privados. Só os voos comerciais terão autorização para aterrar no aeroporto de Heathrow.

De acordo com os documentos citados pelo Politico, os líderes mundiais também já foram informados da impossibilidade de usar os carros próprios para chegar à Abadia de Westminster. Na segunda-feira da próxima semana, dia 19, data da realização do funeral, os chefes de Estado serão transportados de autocarro, de um ponto de encontro no oeste da cidade londrina até Westminster.

Será difícil imaginar Joe Biden, Macron, Trudeau ou Marcelo Rebelo de Sousa sentados num autocarro à espera que a espécie de transfer se dirija à Abadia de Westminster, mas o plano para conseguir gerir a afluência de pessoas e altos dignitários prevê, precisamente, essa solução.

No dia do funeral, os chefes de Estado e acompanhantes vão chegar a Westminster em autocarros escoltados desde um único ponto de partida onde, “devido a questões de segurança e restrições à circulação nas ruas”, serão obrigados a deixar os carros individuais.

Haverá várias e diferentes camadas de segurança em Londres e em todos os sítios oficiais utilizados para o funeral de Estado e eventos a ele associados”, lê-se ainda num segundo documento enviado às embaixadas pelo Departamento dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido, com os detalhes de logística para quem chega a Reino Unido a partir do estrangeiro.

E se nos carros de serviço há restrições, no transporte aéreo a regra também se aplica. “Sempre que possível” os líderes estrangeiros devem chegar ao Reino Unido em voos comerciais. Em Heathrow, o principal aeroporto londrino, não será possível a aterragem de “voos privados” nem o “estacionamento de aeronaves”. Quem insistir em chegar ao Reino Unido num jato privado terá que procurar autorização dos “aeroportos menos movimentados” da cidade, frisa o Departamento dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido.

Duas receções aos participantes, uma delas feita pelo Rei Carlos III

As restrições começam logo pelas personalidades que podem estar presentes na cerimónia. Marcelo Rebelo de Sousa disse este domingo que estará presente com o ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, mas de acordo com os documentos citados pelo Politico, na cerimónia podem estar presentes apenas os chefes de Estado e respetivos cônjuges ou companheiros/as.

No documento de protocolo enviado aos vários países, o Departamento dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido apela à compreensão dos representantes dos vários países, mas frisa que “com a Abadia de Westminster tão lotada para o evento é impossível” contar com mais do que dois participantes por cada país.

As embaixadas do Reino Unido nos vários países receberam a missiva na noite de sábado. No protocolo, fica ainda expresso que, caso os presidentes não possam comparecer podem escolher outra pessoa como representante oficial, seja essa pessoa o chefe de governo ou um ministro.

Ainda no domingo, dia 18, o Rei Carlos III irá fazer uma receção a todos os líderes estrangeiros no Palácio de Buckingham, antes do funeral da Rainha Isabel II. Ainda antes do funeral, os líderes mundiais poderão velar Isabel II e assinar o livro de condolências, na Lancaster House. Poderão ainda prestar homenagem à Rainha, demorando até três minutos. As imagens desse momento, de homenagem a Isabel II, serão gravadas para os meios de comunicação.

Depois do funeral, os líderes mundiais serão escoltados a pé até Dean’s Yard, dentro de Westminster, onde o ministro dos Negócios Estrangeiros, James Cleverly, oferecerá outra receção antes de serem novamente conduzidos aos autocarros e, depois, deixados na zona oeste de Londres onde ficarão os carros das várias individualidades.