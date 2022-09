O Equador tem a presença no Mundial 2022 em risco. Na próxima quinta-feira, a Comissão de Recursos da FIFA vai decidir sobre o caso de Byron Castillo, lateral direito dos mexicanos do Club León que está no centro de uma polémica relacionada com falsas certidões de nascimento, identidades falsas e um alegado encobrimento por parte da Federação equatoriana.

Mas é preciso começar pelo início. Oficialmente, Byron Castillo nasceu em novembro de 1998 em General Villamil, uma cidade costeira do Equador. Desde abril, porém, a FIFA está a investigar a possibilidade de Byron Castillo ter nascido em julho de 1995 em Tumaco, uma localidade fronteiriça na Colômbia. Na origem da investigação está uma queixa da Federação chilena — o jogador participou nas duas partidas da qualificação para o Mundial 2022 entre as duas equipas e o Chile exige que o Equador seja penalizado, sonhando ainda com a ida ao Qatar.

Ecuador face being kicked out of the World Cup due to defender Byron Castillo being Colombian! ????????

The Ecuadorian FA are believed to have tried to cover up the player's confession ????#Ecuador #Chile #FIFAWorldCup pic.twitter.com/5YLcfrOqxB

