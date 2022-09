Divulgada na semana passada, a petição que exige a demissão do Presidente russo, Vladimir Putin, já foi assinada por deputados de 18 distritos municipais em Moscovo, São Petersburgo e Kolpino. Inicialmente com apenas 18 apoiantes, segundo o El Mundo, são já 85 os vereadores que, até agora, se juntaram para pedir a saída de Putin e o número de subscritores continua a aumentar.

“Nós, deputados municipais da Rússia, acreditamos que as ações do Presidente Vladimir Putin prejudicam o futuro da Rússia e dos seus cidadãos. Exigimos a demissão de Vladimir Putin como Presidente da Federação Russa”, pode ler-se no documento partilhado no Twitter na quarta-feira passada por Nikita Yurefev, um dos deputados municipais que assinou a petição. Esta segunda-feira, Yurefev voltou a repetir o apelo nas redes sociais: “Todos estão cansados de Putin, ele interfere com todos, tem de sair”.

Депутаты из 18 муниципалитетов СПб и Москвы требуют отставки Путина. Путин всем надоел, Путин всем мешает – он должен уйти https://t.co/wkji7gKfKX — Никита Юферев (@NikitaYuferev) September 12, 2022

Tudo começou quando um conjunto de deputados de Smolninskoye, um dos municípios da cidade de São Petersburgo, onde Vladimir Putin nasceu em 1952, enviou uma carta aberta à Duma – parlamento federal russo – na qual pedia a destituição do líder russo por crimes de alta traição devido à guerra na Ucrânia.

“O processo de assinaturas está a avançar”, garantiu ao jornal espanhol Dmitry Palyuga, um dos signatários da petição e autarca de São Petersburgo. “Estamos contra o assassinato de ucranianos, a desmilitarização da Ucrânia é absurda, mas aconteceu o contrário, agora há mais armas”, afirmou. Na sexta-feira, Palyuga disse ter sido convocado pela polícia juntamente com quatro outros autarcas por suspeitas de “desacreditar o governo”. Entretanto, já foram libertados, mas adianta que ainda poderão ter de pagar uma multa.

Esta segunda-feira, Ksenia Torstrem, deputada municipal de Semenovsky, admitiu ao Insider que não é fácil falar publicamente por causa da repressão das autoridades, razão pela qual criaram um “texto tão conciso”. “Os deputados ainda não estão proibidos de opinar. E também não é proibido falar da renúncia do Presidente. Ele não é um monarca, mas um trabalhador contratado, recebe um salário a partir dos nossos impostos. A nossa função é representar os interesses do povo, e vemos que o povo não está satisfeito. O nosso povo é a fonte de poder, de acordo com a Constituição. Eu pessoalmente não entendo os motivos das ações de Vladimir Putin. Não se pode ficar no poder tanto tempo“, afirmou.

A atualização do número de assinaturas da petição é divulgada no mesmo dia em que são conhecidos os resultados das eleições regionais russas. Os resultados preliminares indicam que os candidatos pró-kremlin venceram em todos os 14 governos regionais. A maioria dos vencedores concorreu pelo Rússia Unida, o partido político dominante no país, que está intimamente ligado ao Presidente russo, Vladimir Putin. Dois candidatos concorreram como independentes, mas apoiam o Rússia Unida.