O Governo propôs esta quinta-feira ao Presidente da República a nomeação do brigadeiro-general Lino Loureiro Gonçalves para comandar missão de treino da União Europeia na República Centro Africana.

No comunicado do Conselho de Ministros realizado esta quinta-feira lê-se que foi aprovada a deliberação “que propõe a sua excelência o Presidente da República a nomeação do brigadeiro-general Lino Loureiro Gonçalves para o cargo de Comandante da ‘European Union Training Mission in Central African Republic’, em Bangui, na República Centro Africana”.

O objetivo desta missão é “contribuir para a reforma do setor da defesa na República Centro-Africana e para a modernização, a eficácia e a responsabilização democrática das Forças Armadas centro-africanas”.

De acordo com o site oficial do Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA) estão atualmente empenhados nesta missão 20 militares portugueses.