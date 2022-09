Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra na Ucrânia:

O Alto Comissariado para os Direitos Humanos da ONU enviará “em breve” uma equipa de investigadores a Izium, na Ucrânia, recentemente libertada para verificar as alegações de Kiev sobre execuções e de uma vala comum.

O assessor da Presidência ucraniana, Mykhailo Podoliak, disse esta sexta-feira que foram descobertas “450 sepulturas” perto de Izium, cidade da região de Kharkiv, nordeste da Ucrânia, reconquistada às forças russas.

“Este é apenas um dos locais de enterros descobertos perto de Izium”, escreveu Podoliak, numa mensagem publicada hoje na rede social Twitter.

450 graves… Only one of the mass graves discovered near Izyum. For months a rampant terror, violence, torture and mass murders were in the occupied territories. Anyone else wants to "freeze the war" instead of sending tanks? We have no right to leave people alone with the Evil. pic.twitter.com/YxGyOZfm1Y

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 16, 2022