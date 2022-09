Um burger bar que não quer reinventar a roda, que não tem segredos, não fosse o hambúrguer (ou patty) uma invenção tão antiga, que contar a sua história desde o início requer uma boa dose de suposições. Afinal, “a definição de um patty é alguma coisa dentro de um pão”, explica Luís Gasparinho, proprietário em conjunto com o irmão, Hugo Gasparinho. É isso que se faz na nova casa da Rua da Boavista.

História

Nem todos os projetos têm o desfecho que se previa. O objetivo passava por trazer para o Rebel Asian, asiático do Cais Sodré, aberto desde 2019, uma componente de fast food, com hambúrgueres de inspiração oriental. O que aconteceu foi diferente: desejado, mas não planeado, nasceu o seu irmão mais novo, o Rebel Patties, na porta ao lado. Como é que as voltas se trocaram? Bastou uma viagem e uma esplanada.

“Antes da pandemia, fui a Berlim para estudar mais opções para o Rebel Asian. Fui ter com uns amigos que me levaram ao Shiso, uma hamburgueria de influência asiática. Era um restaurante muito cool, com bar, com hambúrgueres muito clean, pequenos, com pão de bao. Entretanto, já foi franchizado e até já existe em Lisboa”, conta Luís Gasparinho. “A ideia era trazermos este hambúrguer de influência asiática para o Rebel Asian, o nosso primeiro projeto.”

Agora, a esplanada: foi, precisamente, este espaço pioneiro que ganhou, as mesas e cadeiras de exterior, com caráter temporário, uma das medidas da Câmara Municipal de Lisboa para apoiar o setor da restauração durante a pandemia. Mas não ficava exatamente à frente do restaurante — estava a cerca de três passos. “Pedimos que se tornasse efetiva. Mas disseram-nos que podíamos ficar com ela, mas que a perderíamos caso a loja do prédio à frente algum dia abrisse”.

Surge uma nova oportunidade. Inutilizado, ficaram com o espaço e as ideias que tinha recolhido na viagem à capital alemã mudaram ligeiramente: afinal, o conceito seria, do ponto de vista geográfico, mais abrangente e criado de raiz para esta nova casa, tirando partido de todos os benefícios que dois projetos de restauração adjacentes trazem. “Com dois espaços lado a lado, temos menos custas porque podemos partilhar os equipamentos, o sistema das entregas, até a própria equipa”, conta.

Nasce assim, em plena Rua da Boavista, este burger bar — e não hamburgueria, destaca. Dada a localização, esta categoria importa, explica. É que no centro da vida noturna lisboeta importa servir vários propósitos — assim, o Rebel Patties é sítio para desfrutar de hambúrgueres, mas também local para um cocktail pré-jantar ou até mesmo para uma Coca-Cola nos dias de convalescença, aqueles que precedem uma noite que, sem querer, correu madrugada adentro.

Espaço

Em linha com o cariz versátil que se lhe quer atribuir, só as discretas letras à porta revelam, em primeira instância, que estamos perante uma casa que vende a deliciosa sanduíche com carne (e não só, mas já lá vamos).

Com nove mesas no interior, o destaque vai para o balcão com pequenos azulejos com reflexos, para as paredes e chão cinzento, com acabamentos que remetem para o imaginário industrial, e, sobretudo, para o azul ultramarinho. É esta a cor da nova marca: “Queremos que os nossos projetos sejam definidos pela cor. Do Rebel Asian destaca-se o vermelho. Aqui é o azul”, conta. “Quisemos criar um ambiente mais maduro, mais clean e neutro.”

Comida

“Não estamos aqui a reinventar a roda”, destaca o proprietário. O segredo passa precisamente por não haver segredo, acrescenta. Não se inventa ou reinterpreta — apenas se tenta superar a qualidade de uma fórmula que já existe e está bem fechada. É, por isso, um fast food desacelerado: “É slow fast food”, brinca o proprietário. Princípios estabelecidos, a carta é então composta somente por sete patties, três acompanhamentos e oito molhos. O objetivo aponta para a “solidez do produto”, e não para uma “infindável variedade.”

A mistura do pão, detalha, foi estudada de modo a maximizar o seu sabor e suculência, garantindo, no entanto, que este não ofusca o sabor do recheio. Os molhos são todos feitos em casa e houve ainda a preocupação em utilizar-se ingredientes nacionais e que são parte da tradição gastronómica portuguesa. Nesse ponto, destaca o pattie ibérico (11,9€), com porco preto, cheddar, alface, jalapeno, pickle de cebola roxa, pickle de pepino, mostarda preta e maionese.

Além de opções mais clássicas com black angus ou peito de frango panado, encontra aqui também a opção Pulled Pork (19,9€), com cachaço desfiado, cheddar, agrião, molho de barbecue; o Fish Fillet (14,9€), com filete de peixe, cheddar, alface e milho tártaro e vegan; ou ainda o Veggie (10,9€), com legumes assados, queijo vegan, alho francês frito, maionese de caju. Os dois últimos, destaca Luís Gasparinho, têm tido especial sucesso. Do lado dos acompanhamentos, encontra batatas fritas (3,5€), pickles fritos (4,5€) ou bolas de mac n’cheese (6€). No conjunto de oito molhos (cada dose com o valor de 0,75€), há desde maionese de wasabi, de cajú, preta ou katsuobushi fumado, molho tártaro, molho barbecue ou ketchup de cebola.

Numa carta à parte, vêm os cocktails. Daqui fazem parte mais de uma dezena de opções, desde pisco sour (10€), ao aperol spritz (9€) ou moscow mule (9,5€). O plano, termina Luís Gasparinho, passa por ir introduzindo novas opções na carta, bem como receber no Rebel Patties outros chefs, para eventos pop up aos fins de semana.

O que interessa saber ↓ Mostrar ↑ Esconder Nome: Rebel Patties Abriu: a meados de agosto Onde fica: Rua da Boavista 34 Lisboa O que é: um burger bar, irmão mais velho do Rebel Asian Quem manda: Luís e Hugo Gasparinho Uma dica: aposte no Fish Fillet — tem feito sucesso. Contacto: 917 511 429 Horário: quarta-feira a domingo, a partir das 17 horas. A cozinha fecha a meia noite — depois, conte só com a carta de cocktails. Está também disponível para entrega em casa, através da plataforma UberEats. Links importantes: Instagram (https://www.instagram.com/rebelpatties/)

“Cuidado, está quente” é uma rubrica do Observador onde se dão a conhecer novos (e renovados) restaurantes.