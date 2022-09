Em campo ou fora dele, Mehdi Taremi tem sido uma figura incontornável da temporada no FC Porto. Do melhor arranque de época em Portugal a nível de golos e assistências à expulsão em Madrid com o Atlético com dois amarelos na estreia na Champions, passando pela defesa do administrador Vítor Baía e por tudo o que aconteceu após a zona de entrevistas rápidas do Estoril, o avançado está em foco em Portugal mas também na seleção, onde marcou o único golo do Irão no particular frente ao Uruguai. E foi agora nesta pausa para os compromissos das equipas nacionais que surgiu mais uma polémica em seu torno.

Na narração feita na Eleven Sports este sábado de um encontro do Torneio Internacional de Madrid, a contar para o World Padel Tour, um dos comentadores utilizou a expressão “Não há Taremis aqui” para descrever um gesto de fair play entre jogadores adversários, numa tirada que não demorou a ser comentada nas redes sociais por Francisco J. Marques, diretor de informação e comunicação do FC Porto.

“Mais uma para a coleção. Mais uma vez a Eleven goza com o FC Porto e com o nosso jogador Taremi. Estes senhores são doentes. E sim, o centralismo é isto, são os comentadores de Lisboa a falarem para todo o país segundo a cartilha do próprio umbigo, sem respeito. O FC Porto, os adeptos do FC Porto e qualquer espectador decente exigem respeito. A Eleven não pode continuar a pactuar com este género de coisas. Não há coincidências”, escreveu na sua conta oficial do Twitter o responsáveis dos dragões.

“Lamentamos profundamente o comentário infeliz feito durante a meia-final do World Padel Tour Madrid desta tarde. A Eleven não se revê neste tipo de comportamentos e foram tomadas as medidas necessárias para que não se volte a repetir”, escreveu o canal televisivo também no Twitter. “A Eleven teve o cuidado de ligar para dizer que irá reforçar as medidas de controlo sobre este género de situações. Oxalá não volte a repetir-se”, anunciou depois Francisco J. Marques, em resposta ao comentário.

Este domingo, foi Vítor Bruno, adjunto da equipa técnica de Sérgio Conceição, a comentar a novela que tivera início na véspera. “Fiquei incrédulo quando soube deste triste episódio, por coincidência na transmissão de um dos desportos que mais gosto de acompanhar. Devo recordar que antes de chegar ao FC Porto o Mehdi [Taremi] já tinha trabalhado com dois treinadores portugueses: Carlos Queiroz e Carlos Carvalhal”, começou por dizer o número 2 dos portistas, também na sua conta oficial do Twitter.

“Mas não me pronuncio apenas em defesa de homens e de atletas que conheço bem; pronuncio-me também contra a ligeireza e o despudor com que na nossa sociedade se produzem ataques à honra e ao carácter das pessoas, neste caso concreto no nosso futebol. Independentemente de preferências e paixões clubísticas, é nosso dever contribuir para uma cultura desportiva totalmente diferente e para uma melhor educação das novas gerações. Aqui, nesta casa, seremos sempre Pepe e Taremi”, acrescentou.