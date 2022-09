Taremi já tinha falado com curtas palavras depois de receber o prémio de MVP do jogo para a Liga aos microfones da SportTV, Sérgio Conceição não chegou a passar pela sala de conferências de imprensa do Dragão mas nem por isso a noite tinha “acabado” para o FC Porto. E foi nesse momento que Vítor Baía entrou para fazer uma breve declaração sem perguntas que teve o iraniano como único tema.

Rebobinando um filme que já se tinha visto na última temporada, o administrador da SAD portista foi recuperar o jogo de quarta-feira na Liga dos Campeões frente ao Atl. Madrid, onde o avançado foi expulso por acumulação de amarelos após simular uma grande penalidade num lance com Witsel, para falar depois de uma espécie de campanha (termo que na véspera da receção ao Desp. Chaves tinha sido utilizado pelo técnico Sérgio Conceição) contra o número 9, que passou ao lado de todo o ruído em campo este sábado com um golo e uma assistência na vitória por 3-0 dos dragões frente aos transmontanos.

🇵🇹 75' | Porto 2-0 Chaves Taremi esteve nos 2 golos e lidera em:

🔸 Passes para finalização: 4

🔸 Conduções aproximativas: 3

🔸 Faltas sofridas: 3#LigaBwin #LigaPortugalBwin #FCPGDC pic.twitter.com/JRDGlXGZom — GoalPoint (@_Goalpoint) September 10, 2022

“Queremos defender os nossos jogadores, que são também os nossos ativos, e defender o Mehdi Taremi. É uma situação que se tem agudizado e que desde quarta-feira tomou proporções ainda maiores. Queremos que olhem para o Taremi de forma séria e honesta e protejam o futebol e os jogadores. Que não utilizem o que temos visto e que tem sido falado ao longo destes dias como forma de condicionar o trabalho dos árbitros, de forma a que não olhem para os lances em que o Taremi é protagonista e aconteça o que aconteceu hoje em duas jogadas que todos viram. Dentro da área, seria alvo de análise e seria grande penalidade. Pretendemos esclarecer a dualidade de critérios”, comentou o antigo capitão portista.

🇵🇹 Porto 🆚 Chaves Mais uma exibição de grande classe de Mehdi Taremi 🇮🇷, presente nos 2 primeiros golos e em vários lances de perigo ⭐️#LigaBwin #LigaPortugalBwin #FCPGDC #RatersGonnaRate pic.twitter.com/eWJlCGHYSr — GoalPoint (@_Goalpoint) September 10, 2022

“Faço também um apelo ao Conselho de Arbitragem para que possa explicar estes temas relacionados com a questão do Taremi, mas, acima de tudo, explicar a dualidade de critérios em lances dentro da área. Estamos todos um pouco apreensivos, não sabemos bem… Lances em que achamos que podem não ser grande penalidade e são assinalados, depois o contrário. Falta que expliquem de forma incisiva e pedagógica o porquê de tomarem certas decisões. Isto também é um alerta. O Taremi tem sido muito maltratado e isso é algo que nos deixa tristes e indignados, a nós e ao FC Porto”, acrescentou Vítor Baía.

⌚️5' FCP 1-0 GDC 🇮🇷Mehdi Taremi está no melhor arranque desde que chegou a 🇵🇹Portugal com 6 golos nos 8 primeiros jogos da época. É o 2.º jogo consecutivo da Liga bwin 2022/23 que o avançado iraniano abre o marcador (Chaves e Gil Vicente) pic.twitter.com/Nff9lgRkVW — playmakerstats (@playmaker_PT) September 10, 2022

“Não tive tempo de ver as redes sociais, não sei o que ele escreveu. Um profissional de futebol tem de estar habituado. Obviamente há toda uma campanha e não vou estar a falar senão os comentadores vêm todos para cima de mim. Olho para outros países e sigo algumas emissões e alguns programas após o jogo e é sempre uma delícia. Falam do que foi a bravura em termos táticos, do que foi a qualidade de um jogador que teve. Aqui não, aqui falamos do levantar o braço do Conceição, do Sérgio Conceição que deu uma dura ao jogador”, tinha comentado o treinador na antevisão ao encontro com o Desp. Chaves.