Um vídeo que circula no Facebook desde meados de agosto mostra uma mulher a despejar sobre si própria o que parece ser sangue. A publicação conta com milhares de visualizações e partilhas e o utilizador que fez o post original afirmou tratar-se de um ato de protesto da Miss Venezuela em relação ao regime de Nicolás Maduro e à violência exercida sobre os opositores.

A 28 de julho de 2024, apenas umas semanas antes da publicação ser partilhada, Maduro foi declarado vencedor das eleições presidenciais venezuelanas, embora o resultado tenha sido contestado pela oposição e pela comunidade internacional. Seguiram-se vários dias de protestos no país, com o regime a ser acusado de fraude eleitoral.

Mas o vídeo que circula nas redes sociais não mostra a Miss Venezuela. As imagens mostram, na verdade, o protesto de uma influencer ucraniana durante a 76ª edição do Festival de Cannes, que decorreu em 2023. Ilona Chernobai estava na passadeira vermelha do evento quando retirou duas bolsas de tinta vermelha de dentro do vestido e despejou para cima de si própria.

O episódio aconteceu, simbolicamente, antes da estreia de um filme russo naquele festival de cinema e teve como objetivo chamar a atenção para a Guerra na Ucrânia. Chernobai partilhou, na altura, um vídeo do momento nas próprias redes sociais e o ato foi também registado e noticiado por vários órgãos de comunicação.

Além disto, a atual Miss Venezuela é Ileana Márquez Pedroza, que, naturalmente não é a mesma pessoa do vídeo, uma influência ucraniana.

Conclusão

O vídeo amplamente partilhado de uma mulher a despejar sangue falso sobre si própria é real, mas não corresponde a um protesto da miss Venezuela contra o regime de Nicolás Maduro. Trata-se, na verdade, de uma manifestação contra a Guerra na Ucrânia. O momento foi protagonizado não pe por Ilona Chernobai, uma influencer ucraniana, que aproveitou a ocasião da estreia de um filme russo no Festival de Cannes de 2023 para despejar duas bolsas de tinta vermelha para cima de si própria e, dessa forma, chamar a atenção para a guerra.

O protesto ganhou destaque na imprensa internacional e a própria Chernobai confirmou nas suas redes sociais que tinha sido a responsável pelo ato.