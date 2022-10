“Dizemos coisas a nós próprios que não diríamos a um inimigo”

Esta foi apenas uma das muitas frases fortes que Bárbara Timo foi deixando em entrevista ao Observador na série “Labirinto – Conversas sobre Saúde Mental” em março, falando sobre os problemas de saúde mental que teve de enfrentar. “A depressão é uma condição com que vou conviver mas não me define. E vou superá-la quantas vezes for necessário”, destacou a judoca de 31 anos nascida no Rio de Janeiro. Até aos Jogos Olímpicos, e tudo aquilo que pesou na preparação após uma pandemia, já levava uma prata em Mundiais e um bronze em Europeus, sempre em -70kg. Após baixar de categoria (-63kg), somara “só” um ouro no reputado Grand Slam de Paris. Conseguiria mais? A resposta chegou em Tashkent.

