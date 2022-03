Bárbara Timo e a depressão: “Dizemos coisas a nós próprios que não diríamos a um inimigo”

Uma iniciativa

A gargalhada esconde os dias maus. Depois de duas lesões que a afastaram da competição e de um confinamento que a deixou dois anos longe da família no Brasil, Bárbara Timo deixou de se reconhecer. “Será que eu já sou triste?”. A inquietação perseguiu-a e foi com muita vergonha e em segredo que marcou uma consulta com um psiquiatra que procurou no Google. Este foi só o primeiro passo. Tal como no tatami, a judoca sabe que cada avanço é uma vitória e que é preciso coragem para seguir em frente. Nesta entrevista da série “Labirinto – Conversas sobre Saúde Mental”, uma parceria do Observador e da Fundação Luso Americana para o Desenvolvimento, Bárbara conta como foi receber o diagnóstico de uma depressão e seguir para os Jogos Olímpicos sem contar a ninguém. A vergonha e o estigma pesaram muito até ter descoberto a empatia. A medicação ajudou-a e a psicoterapia permitiu conhecer-se a si própria: “A depressão é uma condição com que vou conviver, mas não me define. E vou superá-la quantas vezes for necessário”, diz, quase um ano depois do inicio do tratamento.

Lembra-se do momento em que começou a perceber que não se sentia bem. Quando é que isso aconteceu?

Foi por fases. Havia momentos em que me sentia triste. Eu, que sempre estudei muito comportamento humano pensava, está bem, pode ser uma fase. Mas essa fase durou meses. Chegou o momento em que pensei: será que já sou triste? Já não me lembrava de uma Bárbara feliz. Tinha uns momentos com os meus amigos, tinha uns momentos de alegria, sim, mas quase que não sentia emoção. Ou a emoção era negativa.

Sentia-se assim no dia a dia, desde que acordava até que se deitava. Que era triste e não tinha emoções além da tristeza?

Sim. Sentia pensamentos negativos, algo que me fazia muito mal.