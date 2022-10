A Suíça ganhou no penúltimo minuto do prolongamento ao País de Gales, a Rep. Irlanda conseguiu uma vitória pela margem mínima na Escócia, o sonho de Portugal ficou adiado por mais uns meses. Após os triunfos frente a Bélgica e Islândia, a Seleção feminina manteve-se na rota da primeira fase final de sempre de um Campeonato do Mundo depois de dois Europeus consecutivos, tendo agora como último degrau dessa ascensão sustentada um playoff intercontinental. E com posição definida, a principal: A1.

Ainda antes da atualização do ranking FIFA, que colocou Portugal numa histórica 23.ª posição (o melhor lugar de sempre), a Seleção já era a equipa mais cotada para o sorteio desta sexta-feira. Agora, ficara com esse lugar de cabeça de série ainda mais consolidado, a par de Chile (38.º), China Taipé (40.º) e Papua Nova Guiné (50.º). Assim, e como adversários possíveis, surgiam no pote 2 Tailândia (41.º, que não entrou como cabeça de série porque poderia haver apenas uma seleção por confederação e a vaga estava ocupada por China Taipé), Paraguai (51.º), Haiti (56.º), Panamá (57.º), Camarões (58.º) e Senegal (84.º).

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

🇺🇸 maintain their top spot.🔝

🇸🇪 & 🇩🇪 trade places. ↕️

🇪🇸 leap up 2 places! 📊 Plenty of movers in the latest #FIFARanking. pic.twitter.com/o4bkMwhVf1 — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) October 13, 2022

Assim, Portugal vai defrontar o vencedor do jogo das meias-finais do grupo A entre Camarões e Tailândia, que se realiza no dia 18 de fevereiro. O jogo decisivo terá lugar a 22 de fevereiro em Hamilton, sendo que antes a Seleção fará ainda um encontro particular com uma das seleções anfitriãs da fase final do Mundial, a Nova Zelândia, a 17 de fevereiro. Nos outros cruzamentos, o vencedor do Senegal-Haiti vai jogar com o Chile, ao passo que no grupo C jogarão China Taipé-Paraguai e Papua Nova Guiné-Panamá.

The groups are set! 🔢🫡 The #FIFAWWC Play-off Tournament will kick off Feb. 17 in New Zealand! pic.twitter.com/lwc2WJ5tT9 — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) October 14, 2022

Para já, são conhecidas 29 das 32 seleções que já asseguraram presença no próximo Mundial: