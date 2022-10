Em atualização

Primeiro, a chamada para ocupar a vaga da Rússia na fase final do Campeonato da Europa que se realizou em Inglaterra em julho. Depois, a grande vitória na Sérvia que permitiu a chegada ao segundo lugar do grupo de apuramento para o Mundial. A seguir, um triunfo num jogo de domínio repartido com a Bélgica em Vizela na primeira fase do playoff de qualificação. Agora, a receção em Paços de Ferreira à Islândia, sendo que mais um sucesso podia não ser ainda assim suficiente para alcançar uma histórica presença na fase final de um Campeonato do Mundo. A Seleção feminina pode estar ainda em crescimento, longe de outros conjuntos como Países Baixos ou Suécia, como se viu no Europeu. No entanto, está. Está e com bases para continuar a estar, sendo que o dia 11 de outubro de 2022 podia ser mais um marco.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.