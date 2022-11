O novo proprietário do Twitter, Elon Musk, anunciou esta terça-feira o lançamento de uma subscrição de oito dólares (oito euros) por mês para os utilizadores certificarem a sua conta e estarem menos expostos à publicidade.

O anúncio do multimilionário norte-americano, proprietário também da Tesla e da SpaceX, foi feito no Twitter, explicando que, no futuro, esse preço será ajustado por país, em proporção com o poder de compra.

O Twitter tem vindo a oferecer, desde o ano passado, a oportunidade de subscrever várias funcionalidades pagas, mas o novo proprietário da plataforma pretende uma “nova oferta, mais cara e amplamente adotada”, que gere “mais receitas”.

A versão, chamada “Twitter Azul”, até agora disponível em poucos países e sem grande êxito, terá como vantagens a prioridade em respostas, menções e buscas, ferramentas para combater o ‘spam’, facilidade para publicar vídeos longos e áudios e metade da publicidade.