O rapper Takeoff, o elemento mais novo do trio Migos, foi morto a tiro esta terça-feira de madrugada, na sequência de uma altercação no salão de bowling de Houston, nos Estados Unidos, onde estava, com os outros dois membros da banda, a festejar o aniversário de um amigo, Jas Prince, o filho de James Prince, empresário e CEO da editora Rap-A-Lot.

A notícia está a ser avançada pelo site TMZ, que revela que o incidente aconteceu perto das 2h30, no salão 810 Billiards & Bowling Houston, durante um jogo de dados. Para além de Takeoff, também Quavo, seu tio e parte integrante dos Migos, estava sentado à mesa a jogar.

Depois dos disparos, que feriram o rapper na cabeça, Quavo e Offset, o terceiro elemento da banda, por sua vez primi de Takeoff, tentaram socorrê-lo, mas sem sucesso.

O óbito do rapper, de apenas 28 anos e cujo verdadeiro nome era Kirshnik Khari Ball, foi declarado no local.

Ainda de acordo com o TMZ, outras duas pessoas ficaram feridas e foram transportadas para o hospital.

