Última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, dois jogos, quatro equipas apuradas. Se o Bayern recebia o Inter em Munique no Grupo C, o Nápoles visitava o Liverpool em Anfield no Grupo A –– e todos, alemães, ingleses e italianos, estavam desde logo qualificados para os oitavos de final da competição.

Na Alemanha, com Julian Nagelsmann a aproveitar até para deixar nomes como Gnabry, Davies ou Musiala no banco, o Bayern Munique deu continuidade à lógica que apresentou desde o início da Liga dos Campeões e venceu o Inter Milão (2-0). Um golo de Pavard ainda na primeira parte (32′) e outro de Choupo-Moting na segunda (72′) foi o suficiente para os bávaros carimbarem a sexta vitória em seis jornadas, conquistando todos os 18 pontos possíveis e tornando indiscutível o primeiro lugar do grupo.

Assim, neste Grupo C, o Inter Milão apurou-se no segundo lugar, com 10 pontos, enquanto que o Barcelona caiu para a Liga Europa ao terminar na terceira posição e à frente do Viktoria Plzen, que está assim fora das competições europeias. Também esta terça-feira, na República Checa, os catalães registaram uma espécie de última vitória de honra ao triunfarem num jogo com golos de Marcos Alonso, Ferran Torres, Torre e Chory (2-4) — sendo que já não tinham qualquer possibilidade de seguir em frente na Liga dos Campeões.

Em Inglaterra, Jürgen Klopp deixou Fábio Carvalho e Darwin no banco e Luciano Spalletti também fez poupanças, gerindo os esforços de Mário Rui, Lozano, Simeone ou Zieliński. O Liverpool venceu o Nápoles com um golo de Salah (85′) e outro de Darwin (90+8′) num jogo em que os italianos sofreram a primeira derrota da época e onde o treinador alemão, ainda na antevisão da partida, tinha dado desde logo o melhor título de todos os textos da noite europeia.

Salah ou Darwin ????‍♂️ Mas pode vir aí a primeira derrota do Napoli ???? ???? @ChampionsLeague | @LFC 1 x 0 @sscnapoli#ChampionsELEVEN pic.twitter.com/xDnow4pA1v — ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) November 1, 2022

Questionado sobre se a derrota do fim de semana contra o Leeds, na Premier League, o tinha deixado sem dormir à noite, o treinador alemão deu uma das típicas respostas que raramente desiludem. “Não, não. Tenho 55 anos. Levanto-me para ir à casa de banho umas vezes por noite, é isso que me deixa acordado. Mas sim, desta vez tinha aquele golo na cabeça”, atirou Klopp.

Ora, no Grupo A, o Nápoles apurou-se para os oitavos de final da Liga dos Campeões no primeiro lugar, com 15 pontos, com o Liverpool a seguir em frente através da segunda posição, com os mesmos 15 pontos. O Ajax, que esta terça-feira venceu o Rangers em Glasgow com um golo de Francisco Conceição (1-3), cai para a Liga Europa, enquanto que os escoceses estão eliminados das competições europeias.