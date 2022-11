Espremido acabou de valer pouco, mas a entrada de João Félix no encontro frente ao Cádiz mostrou como o Atl. Madrid pode ter uma valia bem maior do que os resultados apontam: marcou dois golos, esteve a poucos centímetros da reviravolta, foi eleito o MVP, acabou por ver o adversário fazer o 3-2 final no nono minuto de descontos e os colchoneros voltaram a perder na Liga. Quase de forma natural, o português foi depois titular na última ronda da Champions, tendo uma exibição apagada à semelhança de toda a equipa e sendo substituído no segundo tempo de novo desaire que afastou o clube das provas europeias.

Mantendo Savic e Giménez, as principais caras do insucesso no Dragão com uma primeira parte com vários erros, Diego Simeone apostou agora na dupla habitual das últimas semanas, Griezmann e Morata. Nem com o Espanyol reduzido a dez desde os 28′ por expulsão de Leandro Cabrera o Atl. Madrid conseguiu marcar até ao intervalo (altura em que a claque entrou no recinto sob protesto) e o cenário piorou ainda mais no segundo tempo, com Sergio Darder a inaugurar o marcador para o conjunto da Catalunha.

João Félix, que há pouco mais de uma semana era a quinta opção ofensiva, avançou logo aos 66′ para o lugar de Yannick Carrasco, Matheus Cunha e Lemar entraram pouco depois e o português voltou a estar em destaque com o golo do empate, recebendo de forma orientada com o peito e disparando forte de pé esquerdo para o poste mais próximo surpreendendo Lecomte (76′). O número 7 puxava pelas bancadas, pedia o apoio do público e foi num ambiente eletrizante que os colchoneros empurraram o Espanyol para a sua área, não conseguindo ainda assim desfazer o 1-1 com as oportunidades criadas.

Com mais dois pontos perdidos, o Atl. Madrid ficou agora a dez do Barcelona e pode ficar a 11 caso o Real Madrid vença também esta jornada, tendo cada vez mais luta pelos lugares de acesso à Champions entre Betis, Osasuna, Real Sociedad e Athl. Bilbao. “A entrada do João mostrou o que todos queremos dele. E é uma pena que ele não esteja disponível contra o Maiorca por causa da suspensão por amarelos”, comentou no final Simeone, abordando o cartão visto aos 87′. No entanto, o ambiente em torno do treinador e da maior contratação de sempre continua tenso quando já se olha para o mercado de janeiro e a necessidade de mexidas pela eliminação da Champions. “Foi mais lenha para o fogo”, destacou a Marca.