Portugal arrecadou uma dúzia de prémios na final dos World Travel Awards, cuja final decorreu esta sexta-feira em Muscat, Omã. As Maldivas arrecadaram o troféu principal, de “melhor destino do mundo”, mas há pelo menos três destinos portugueses distinguidos nesta gala do turismo global.

No total, há vitória portuguesa em mais de uma dezena de categorias. A cidade do Porto ganhou a distinção de “melhor destino urbano”, enquanto Lisboa ficou com o troféu de “melhor destino metropolitano à beira-mar”. Já a Madeira venceu na categoria de “melhor destino insular do mundo”, prémio em que já é repetente.

Além dos destinos, há também projetos nacionais distinguidos na extensa lista de vencedores. Os Passadiços do Paiva arrecadaram o título de “melhor atração turística de aventura do mundo”, enquanto a Parques de Sintra – Monte da Lua venceu enquanto “melhor empresa de conservação”, prémio que já vence há dez anos. A Dark Sky Alqueva também se sagrou vencedora na categoria de “melhor turismo responsável do mundo”, galardão que já tinha conquistado na gala do ano passado. Já este ano, a Dark Sky Alqueva recebeu o título de “melhor destino europeu de turismo responsável”.

Há também prémios na hotelaria: saíram vencedores o Dunas Douradas Beach Club (categoria de Golf & Villa Resort”, o Pestana Palace Lisboa (categoria de melhor hotel empresarial de luxo) e o Olissippo Lapa Palace Hotel (categoria de melhor hotel clássico).

Nota ainda para a empresa portuguesa Amazing Evolution, que venceu no título de “melhor operador de hotéis de boutique do mundo”.

Entre as companhias aéreas, a TAP venceu dois prémios: “melhor companhia aérea do mundo para África” e “melhor companhia do mundo na ligação à América do Sul”.