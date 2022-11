A cantora e compositora norte-americana Dolly Parton é a mais recente vencedora do Courage and Civility Award, uma distinção atribuída por Jeff Bezos. O fundador da Amazon e da empresa de exploração espacial Blue Origin é o quarto homem mais rico do mundo, com uma fortuna estimada de 124 mil milhões de dólares.

Há já alguns anos que o criador da Amazon tem iniciativas na área da filantropia. Através do Courage and Civility Award, atribui 100 milhões de dólares a personalidades que têm forte presença em iniciativas e projetos de responsabilidade social.

Dolly Parton vai ter agora 100 milhões de dólares para canalizar para as iniciativas que achar mais relevantes. “Ela dá com todo o coração. Aquilo que tem feito pelas crianças, pela literacia e tantas outras coisas é incrível”, disse Jeff Bezos no discurso de entrega do prémio, uma publicação partilhada no Twitter na noite deste sábado.

A cantora norte-americana de 76 anos tem a Dollywood Foundation, uma fundação criada em 1988, que distribui por todo o mundo livros pelas crianças com o objetivo de desenvolver a literacia à escala global. Além disso, Parton também doou um milhão de dólares ao Vanderbilt University Medical Center, com o intuito de apoiar a investigação ligada ao coronavírus.

“Quando as pessoas estão numa posição que lhes permite ajudar, devem fazê-lo. E sei que sempre disse que tento pôr o meu dinheiro onde está o meu coração. E acho que fazes o mesmo”, disse Dolly Parton, num vídeo partilhado no Twitter de Jeff Bezos. “Vou dar o meu melhor para fazer coisas boas com este dinheiro”, disse, agradecendo ao fundador da Amazon.

We’ve just announced a new Courage and Civility award recipient — @DollyParton, who leads with her heart, and will put this $100 million award to great use helping so many people. She joins prior awardees, @VanJones68 and @Chefjoseandres. Congrats, Dolly! pic.twitter.com/dzTuoGVp3G — Jeff Bezos (@JeffBezos) November 12, 2022

Dolly Parton junta-se, assim, à lista de vencedores de outros anos, que inclui Jose Andres, da World Central Kitchen, organização que distribui alimentos em áreas afetadas por desastres, e Van Jones, da CNN, que fundou a organização sem fins lucrativos Dream.org. Esta organização tem iniciativas em diversas áreas, desde a situação nas prisões norte-americanas até ao combate contra as alterações climáticas ou pobreza.