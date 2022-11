“Não afeta rigorosamente nada.” “Temos de respeitar.” “Não tem nada a ver connosco nem com a Seleção.” Na conferência de imprensa de antevisão do encontro particular com a Nigéria, já esta quinta-feira, Fernando Santos esvaziou a polémica em torno da entrevista de Cristiano Ronaldo e garantiu que as declarações do capitão da Seleção Nacional não tiveram qualquer impacto no balneário português.

“Esta questão não tem nada a ver connosco nem com a Seleção. Foi o jogador, o homem, que decidiu dar uma entrevista. Ele não fala da Seleção Nacional, é uma entrevista muito pessoal e temos de respeitar. Tem a ver com tolerância. Não vi ninguém na Seleção a comentar o assunto”, começou por dizer o selecionador nacional, acrescentando que Ronaldo “não tinha de informar ninguém” na Federação Portuguesa de Futebol.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.