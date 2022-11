A cada dia 19 de novembro, o Mónaco celebra o Dia Nacional e também o Dia do Príncipe Soberano. Contudo, o que acaba por marcar a jornada de celebrações é a reunião da família real, e são já três as gerações que se vestem a rigor para posar para as fotografias e acenar ao público às janelas do Palácio. Este sábado, a protagonista foi a princesa Charlene que, no ano passado, esteve ausente por motivos de saúde.

A agenda de celebrações começa, habitualmente, com a família reunida para uma missa na Catedral do Mónaco. Segue-se uma passagem pelo pátio do palácio e depois a tradicional aparição dos membros da família real às janelas do edifício para acenar aos súbditos. Este ano a família esteve completa. Os príncipes soberanos, Alberto e Charlene com os filhos gémeos Jacques e Gabriella. A princesa Carolina com os quatro filhos, noras, genro e todos os sete netos. E a princesa Stephanie com os três filhos e a nora. Assinaladas as presenças falemos de moda, porque afinal, as mulheres Grimaldi marcam pelo seu estilo e bom gosto sempre que aparecem.

Charlene destacou-se pelo seu look em branco e preto. A princesa usou um longo casaco branco com corte reto que complementou com acessórios pretos. A princesa Carolina e Charlotte Casiraghi mantiveram-se fiéis à casa Canel. A mãe usou um casaco em tweed cor de rosa e a filha também optou por uma só peça no mesmo material, mas com um efeito xadrez em tons de cinza e rosa. Beatrice Borromeo optou por um conjunto saia travada e casaco Dior em vermelho vivo, tal como a princesa Stephanie também escolheu um tailleur na mesma cor. Tatiana Santo Domingo e Alexandra de Hannover, a filha mais nova da princesa Carolina, escolheram usar negro. Uma das apostas fortes nos looks deste ano foram os chapéus, todos seguindo as tendências de abas largas e cores escuras. Até a princesa Gabriella, de sete anos, se rendeu ao acessório.

Veja na galeria em cima as melhores imagens das celebrações da manhã de sábado no Mónaco.

Mas a reunião familiar no Dia do Mónaco fica ainda marcada pela estreia do marido de Charlotte Casiraghi, Dimitri Rassam. O produtor de cinema e a filha mais velha da princesa Carolina casaram-se em 2019 e tiveram um filho juntos, Balthazar, que também esteve presente. Charlotte já era mãe de Raphael, filho do ator francês Gad Elmaleh.

Em 2021, a princesa Charlene regressou ao Mónaco no início do mês de novembro, depois de ter passado seis meses na África do Sul, com uma infeção grave que não lhe permitiu voar de avião e que a afastou da família durante todo esse tempo. Contudo, rapidamente saiu do principado para continuar a tratar da sua saúde “física e mental”, como explicou o príncipe Alberto, numa clínica na Europa e só regressou no passado mês de março. A princesa falhou o Dia Nacional do Mónaco no ano passado, mas os filhos, os gémeos Jacques e Gabriella, não deixaram que fosse esquecida. Quando apareceram à janela do palácio com o pai mostraram desenhos onde se podia ler: “temos saudades tuas, mamã”.