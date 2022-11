Um panda oferecido a Taiwan pela China em 2008 morreu no passado sábado de doença prolongada, anunciou o jardim zoológico de Taipé.

Tuan Tuan foi oferecido a Taiwan, juntamente com a companheira Yuan Yuan, como um gesto de boa-fé por parte da China, numa altura de relativa aproximação entre os dois países. Catorze anos depois, e num clima de tensão crescente entre China e Taiwan, o panda gigante que, segundo a BBC, andava a sofrer convulsões desde agosto, morreu no jardim zoológico.

Veterinários chineses foram chamados para analisar o estado de saúde de Tuan Tuan e os exames mostraram que o panda tinha uma lesão cerebral “irreversível”, que afetava grandemente a qualidade de vida do animal.

Segundo o jornal britânico The Guardian, foram muitos aqueles que recorreram às redes sociais para fazer o luto e prestar homenagem ao panda. Uma dessas pessoas foi Ko Wen-je, o governador de Taipé, que usou o Instagram para agradecer a Tuan Tuan por “trazer felicidade ao povo de Taiwan e tornar o jardim zoológico de Taipé mais maravilhoso”.

Em 2008, quando a China ofereceu Tuan Tuan e Yuan Yuan, o gesto foi considerado um avanço positivo nas relações com Taiwan, território cuja independência os chineses não reconhecem. Em outubro, no 20º Congresso do Partido Comunista Chinês, o presidente, Xi Jinping afirmou que a China “nunca renunciará ao uso da força” para reunificar Taiwan, declaração que deixou o mundo em alerta.

É comum a China usar pandas como ferramenta diplomática para melhorar as relações com outros países, porém, é esperado que os pandas sejam devolvidos passados alguns anos para poderem integrar o programa de reprodução chinês, de forma a proteger a espécie. Tuan Tuan e Yuan Yuan representam uma exceção, visto que pertencem por tempo indeterminado a Taiwan, assim como as suas duas crias, Yuan Zaibap, nascida em 2013 e Yuan Bao, que nasceu em 2020.

Ironicamente, segundo a BBC, juntos, os nomes Tuan Tuan e Yuan Yuan significam “reunião” ou “unidade”.