Cristiano Ronaldo disse na entrevista a Piers Morgan que não persegue os recordes, são os recordes que o perseguem. Agora tem mais um. O capitão da seleção portuguesa tornou-se nesta sexta-feira o primeiro jogador da história a marcar em cinco Mundiais, ao fazer golo frente ao Gana.

O craque português marcou nos Mundiais de 2006, 2010, 2014, 2018 e, agora, 2022. No Twitter, a FIFA foi uma das primeiras a destacar o feito de Cristiano Ronaldo escrevendo que o futebolista é “fora deste mundo”.

Out of this world ????????

???? Cristiano Ronaldo becomes the first man to score at five FIFA World Cups#FIFAWorldCup | @Cristiano pic.twitter.com/3UKqXLsZWd

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 24, 2022