Ao fim de uma semana no Qatar, onde a seleção portuguesa aterrou no passado dia 18, e depois de disputado o primeiro jogo do Campeonato do Mundo, os jogadores portugueses tiveram direito a algumas horas de folga que decidiram aproveitar em conjunto – uma decisão que demonstra o espírito de união dentro da equipa.

A quase totalidade dos selecionados de Fernando Santos – faltaram apenas os jogadores com familiares no Qatar, como José Sá, João Cancelo ou Bernardo Silva – aproveitou as horas de descanso concedidas pelo treinador para jantar no, segundo o El Español, recém-aberto Talel, em Al Maha Island, que tem como sócio o capitão de Portugal, Cristiano Ronaldo.

O Tatel de Doha é um dos mais recentes da cadeira que se estreou em Madrid e pertence à Mabel Hospitality, que tem como sócios Cristiano Ronaldo, Rafael Nadal, Manuel Campos Guallar e Abel Matutes Prats. A inauguração do espaço em Doha, de acordo com o El Economista, contou com a presença do embaixador de Espanha no Qatar, desportistas e celebridades espanholas e internacionais, além de música ao vivo e artistas que foram de Ibiza para animar a festa.

Após o jantar – os horários de recolha da equipa são às 23h30 e não sofreram alterações – foi o próprio autocarro ao dispor da seleção nacional que foi buscar os atletas.

Portugal volta a entrar em campo na próxima segunda-feira, frente ao Uruguai, sendo que uma vitória garante a passagem à próxima fase. O último jogo do grupo H é no dia 2 de dezembro (sexta-feira) frente à Coreia do Sul.