Enviado especial do Observador em Doha, no Qatar

A história foi contada no popular canal de Youtube de Jero Freixas e escrita depois pelo jornal ABC. Uma jovem que ia acabar a sua formação receberia diploma este dia 26 de novembro ao meio-dia na Argentina, à mesma hora do jogo da Argentina com o México. O pai, apesar de ter custado, não tinha dúvidas sobre o que preferia assistir. “Amo-te até ao infinito e mais um bocado, juro. Sou capaz de sacar um rim e dar-te se me pedires. Isto não, não me peças isto. Peço-te por favor. Amo-te com tudo, vou à gala, vou onde quiseres, mas a este… Nem fui receber o diploma da Universidade, podes perguntar ao avô. E vou falar com a escola, só podem estar doidos em pôr a esta hora. Eles que mudem”, atirou. Assim é o povo argentino.

Este é um país que teve um Diós chamado Maradona e um Messias chamado Lionel. No entanto, o futebol é uma religião com eles, não por eles. É isso que confere a um qualquer jogo da Argentina mais decisivo aquele carácter de última de uma vida, como o mais importante da história. Depois, é entrar no carrossel. Até ao apito inicial não há ninguém como eles, capazes de dar o que têm e o que não têm para ver aquilo que mais querem ter. A partir daí, há desespero, há tristeza, há ânimo, há esperança, há receio. Há de tudo um pouco como aconteceu com o México até a inevitável camisola 10 voltar a resgatar toda a Argentina de mais um ataque de nervos. Nesse golo, Pablo Aimar, hoje adjunto, ficou com as lágrimas nos olhos. A seguir, no 2-0 de Enzo Fernández, foi a vez de Scaloni não evitar a emoção e chorar. Assim é a equipa argentina.

É na simbiose de ambas que se vê o reflexo do que podem fazer 11 em campo por milhões fora dele e o que podem fazer os milhares presentes em Doha pelos 11. Desta vez, ao contrário do que aconteceu com a Arábia Saudita, correu bem. E a própria zona mista foi também diferente (no México quase ninguém falou).

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.