Perder as chaves do carro já é uma história contada vezes demais para ainda ter valor. No Estádio Al Thumama, Marrocos e Bélgica resolveram inovar. O primeiro a ter paradeiro desconhecido foi o guarda-redes marroquino, Bono, que foi substituído à última da hora sem que ninguém tivesse reparado na alteração. A seleção belga perdeu algo de maior valor e de recuperação improvável, tal como o entusiasmo que costumava trazer para as grande competições.

A Bélgica até tentou impor o estilo vertical que caracteriza os diabos vermelhos num sistema tático diferente em relação ao que tinha apresentado contra o Canadá. Em detrimento do 3-4-3 que Roberto Martínez utilizou no jogo anterior, a equipa belga recorreu ao 4-2-3-1. As alterações no onze – entraram Meunier, Onana e Thorgan Hazard para os lugares de Dendoncker, Tielmans e Carrasco – deixavam antever que o lado estratégico ia prevalecer. Na frente, juntaram-se os irmãos Hazard. No entanto, faltou criatividade e velocidade na circulação para que a Bélgica conseguisse ser mais dominante.

A estratégia de Marrocos baseou-se num 4-3-3 estacionado num bloco médio no momento de organização defensiva. Abdicando de pressionar os centrais belgas que se revelaram incapazes de elaborar jogo na primeira fase de construção, a seleção marroquina permitiu aos adversários subir no terreno para, dessa maneira, ganhar espaço nas costas da defesa para poder contra-atacar. Fê-lo várias vezes, especialmente através das subidas do lateral-direito Hakimi.

No entanto, foi a Bélgica a primeira equipa a criar perigo. Michy Batshuayi (6′) encarou o guarda-redes Munir Mohamedi, mas falhou a hipótese de marcar em dois jogos consecutivos. Não foi, no entanto, através do ataque organizado belga nem da vertigem de marroquina que nasceu um esboço de golo. Ziyech (45+1′) marcou um livre que tinha potencial para ser um cruzamento, mas que acabou dentro da baliza. Saiss atacou a bola a partir de posição irregular e o VAR anulou o lance ao considerar que o defesa teve interferência no lance.

