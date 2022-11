Será sempre um desperdício iluminar sítios onde não há nada para ver. Os gastos de energia não são justificados em eventos que, perante os custos da luz, não retribuam com, pelo menos, entusiasmo. Talvez por isso o Estádio 974 tenha ficado às escuras quando o seu relvado carecia de entretenimento. Antes do minuto 44, momento em que o recinto ficou às escuras durante alguns segundos, não houve nada que ver.

O brilho foi ausência notada no Brasil-Suíça. Natural, o jogo não contou com a sua maior estrela. Neymar decidiu focar-se na recuperação da lesão que contraiu no tornozelo e não marcou presença no estádio junto da seleção brasileira. Envolta em monotonia, a partida correu com pouca presença junto das balizas -só Vinícius Jr ousou aproximar-se da área e rematar de forma desequilibrada (27′). Sommer foi obrigado a defender a esticar-se.

O Brasil alterou ligeiramente a forma de jogar em relação à vitória frente à Sérvia. A canarinha optou por se dispor em 4-3-3, jogando com três médios de raiz, Casemiro, Fred e Paquetá, abdicando de ter um homem nas costas do ponta de lança. Ao intervalo, Tite devolveu a matriz de jogo à equipa dispondo-a em 4-2-3-1 e lançando Rodrygo para a posição de segundo avançado. A equipa brasileira passou também, com a entrada de Bruno Guimarães, a ter mais soluções para construir a partir de trás. Com Éder Militão a atuar como lateral-direito, faltou sempre alguma largura no flanco destro, sendo Raphinha a abrir mais junto à linha.

A Suíça, em 4-2-3-1, aparentou lateralizar demasiado o jogo, mesmo quando, após recuperar a bola, tinha espaço para ir para a frente. O técnico Murat Yakin optou por uma estratégia de estabilidade. De resto, a equipa realizou uma exibição defensiva bastantes consistente, muito embora, na segunda parte se tenha dedicado exclusivamente a guardar a própria baliza.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.