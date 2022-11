Tudo em volta é de um cuidado absoluto. A cenografia. A realização, a transpor a melhor linguagem televisiva e digital para a música ao vivo — particularmente importante quando em muitos pontos da plateia em pé, a visibilidade para o palco é reduzida (em algumas áreas do recinto, isto é até eufemismo). Os movimentos de um grupo de oito bailarinos. Tudo isso impressiona, mas durante mais ou menos duas horas, torna-se praticamente impossível tirar os olhos dela, Rosalía Vila Tobella, pouco mais de 160 centímetros de talento e arrojo, balanço e vozeirão, ginga e emoção, desbunda eufórica e contenção.

Quando o concerto na Altice Arena da grande coqueluche da atual música espanhola (da música pop?) termina, um dia depois da atuação em Braga, é aos versos de “Saoko”, a primeira canção sua que lhe ouvimos nesta noite de domingo, que regressamos. Em particular aos “yo me transformo” repetidos incessantemente — e ainda mais particularmente a uma declaração em particular:

Soy toda’ las cosa’

Yo me transformo

Talvez em nenhum verso de nenhuma outra canção Rosalía se revele tão bem quanto aí — desvendando, por arrasto, o que a torna tão inclassificável, tão magnética, arrebatadora e transversal, cativando gente tão diferente entre si, conquistando fãs imensamente distintos uns dos outros. É que Rosalía parece empenhada em ser mesmo todas as coisas, tudo de todas as maneiras, fogo e gelo, humana e popstar, motomami das vielas mal afamadas e baladeira-derrete-corações-indies. O mais surpreendente? Consegue-o sempre com brilhantismo, pondo milhares a invejá-la, a sonhar ser um bocadinho assim por uns minutos, a suspirar por ela de coração aberto.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.

Leia também: