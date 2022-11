O programa espacial para a Lua lançado pela NASA este mês de novembro bateu um recorde no passado sábado, naquele que foi o seu 13.º dia de voo. A cápsula Orion atingiu a maior distância da Terra alguma vez alcançada por uma nave destinada ao transporte de astronautas — embora, nesta viagem, ainda não levasse ninguém a bordo. Foram 430 mil quilómetros até aos subúrbios da Lua, ultrapassando o marco estabelecido a 15 de abril de 1970 pela missão Apollo 13 (400.171 quilómetros).

A missão Artemis I descolou a 16 de novembro do Centro Espacial Kennedy, na Florida, e está a conseguir cumprir a rota planeada pela agência espacial norte-americana. A cápsula Orion não levou pessoas nesta viagem, mas transportou três manequins capazes de detetar radiações e acelerações, alguns peluches e vários pins do Snoopy.

O feito do passado sábado foi anunciado na conta de Twitter oficial da NASA.

Houston, we have a new record ????

On Saturday Nov. 26, at 8:40 a.m. ET, @NASA_Orion broke the record for the farthest distance traveled from Earth of a human-rated spacecraft. The record was previously held by Apollo 13 at 248,655 statute miles from Earth. Go Artemis! pic.twitter.com/B4hcXHJESC

— NASA's Johnson Space Center (@NASA_Johnson) November 26, 2022